Küçükçekmece'de iş yerinin çatısında çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı

Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çatıyı saran alevler, bitişikteki endüstriyel malzeme üzerine çalışan iş yerinin çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu.