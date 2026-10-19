Küçükçekmece'deki silahlı saldırının şüphelileri tutuklandı

Kanarya Mahallesi'nde 17 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen olayda, maskeli bir şahıs D.B.'ye (34) iş yerinin önünde silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini belirledi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren A.A. (36) ile olayla bağlantısı olduğu saptanan H.K.'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.

Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşanan kovalamacanın ardından iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında suç unsuru ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

Saldırının H.K. ile mağdur arasında bulunan husumetten kaynaklandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.