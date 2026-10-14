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Kullandığı oksijen tüpü alev alan hasta yaralandı

14.10.2026 15:37

Kullandığı oksijen tüpü alev alan hasta yaralandı
DHA

Hastanın vücudunun farklı bölgelerinde 2'nci derecen yanıklar meydana geldi.

DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde S.A. (64) isimli hasta, evdeki oksijen tüpünün alev almasıyla yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak’ta bir binadaki dairede meydana geldi. Nefes darlığı şikayetiyle oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren S.A., iddiaya göre tüpün bir anda alev almasıyla elinden ve yüzünden yaralandı. 

 

Evde çıkan yangın aile bireyleri tarafından söndürülürken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Sağ elinde ve yüzünde 2’nci derece yanıklar oluşan S.A. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yanık ünitesinde tedaviye alındı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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