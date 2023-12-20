Küllükte unutulan sigara evi yaktı

Yangın, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4’üncü katında oturan M.K. sigarasını yanık unuttu.



Yere düşen sigara mobilyaları tutuşturarak yangına sebebiyet verdi.



İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan yangına müdahale ederken, bir taraftan da evde mahsur kalan, M.K.'yi polis eşliğinde evden çıkardılar.



Yangın kontrol altına alınırken, apartmanı duman sarması ve doğal gaz patlamasına karşı polis tüm apartman sakinlerini evlerinden tahliye etti.