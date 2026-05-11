Kurban bayramı önce operasyon. Milyonlarca lira değerinde dolar ele geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu, hayvan alım-satımı sırasında sahte döviz kullanarak vatandaşları dolandırmayı planladıkları değerlendirilen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde bölgede artan nakit para akışını takip altına aldı. Yapılan çalışmalar sırasında, bazı şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde önemli istihbari bilgiler elde edildi.

Özellikle canlı hayvan pazarlarında yüksek miktarda nakit alışveriş yapılmasını fırsat olarak gören şüphelilerin, sahte dövizleri hayvan ticaretinde kullanarak piyasaya sokmayı planladıkları öğrenildi.

“TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP BAŞLATILDI”



İstihbaratın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahısların sahte paralarla birlikte araç içerisinde hareket halinde oldukları tespit edildi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Kars merkezinde operasyon düğmesine bastı.



“ARAÇ DURDURULDU, SAHTE DOLARLAR ELE GEÇİRİLDİ”



Kars İl Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli operasyonunda şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada; 878 adet 50’lik sahte ABD doları, 75 adet 100’lük sahte ABD doları olmak üzere toplam 51 bin 400 dolar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların piyasa karşılığının yaklaşık 2 milyon 313 bin TL olduğu belirtildi.



“3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA”



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin, sahte paraların temin edildiği bağlantılar ve muhtemel organizasyon ağı üzerinde çalışmalarını derinleştirdiği bildirildi.



Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Komutanlığımız halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, özellikle bayram dönemlerinde artan ekonomik hareketlilik nedeniyle sahtecilik, dolandırıcılık ve organize suçlara karşı denetimlerin artırıldığı belirtilerek, halkın şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesi çağrısında bulunuldu.