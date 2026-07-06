Kurgu kazalarla 200 milyonluk sigorta vurgunu

Operasyon kapsamında örgüt lideri Eyüp G., yöneticiler Çağdaş İ. ve Avukat Arda A. dahil olmak üzere toplam 240 şüpheli tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 kişiden 48'i; İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya'daki eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kaza tutanağı, poliçe, vekaletname ve kimlik belgesi ele geçirildi.

Ayrıca para tahsilat süreçlerinde 17 avukatın yer aldığı, bunlardan Avukat Arda A.'nın örgüt yöneticisi olduğu, diğerlerinin ise hesap hareketlerinde usulsüzlük görülmediği için bilgi sahibi olarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

Firari 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.