Kurgu kazalarla 200 milyonluk sigorta vurgunu
06.07.2026 15:00
Toplamda 48 şüpheli gözaltına alındı.
Kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli 5 ilde, kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira dolandıran bir suç şebekesine yönelik operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; MASAK raporları, tanık ifadeleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin verileri incelendi.
Şebekenin, güvenlik kamerası bulunmayan kör noktalarda araçlara kaza süsü verdiği, sahte tutanaklar düzenleyip araçları tamirhanelere çektirerek sigorta şirketlerinden haksız hasar ödemesi aldığı belirlendi.
Ödeme yapılmayan dosyaların ise icra ve mahkeme yoluyla tahsil edilmeye çalışıldığı saptandı.
Firari 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Operasyon kapsamında örgüt lideri Eyüp G., yöneticiler Çağdaş İ. ve Avukat Arda A. dahil olmak üzere toplam 240 şüpheli tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 kişiden 48'i; İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya'daki eş zamanlı baskınlarla yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kaza tutanağı, poliçe, vekaletname ve kimlik belgesi ele geçirildi.
Ayrıca para tahsilat süreçlerinde 17 avukatın yer aldığı, bunlardan Avukat Arda A.'nın örgüt yöneticisi olduğu, diğerlerinin ise hesap hareketlerinde usulsüzlük görülmediği için bilgi sahibi olarak dosyaya eklendiği öğrenildi.
Firari 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.