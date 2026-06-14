Kurusıkı tabanca elinde patlayan kadın yaralandı

Olay, Balıklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre N.Ş., bir mağazası önünde husumetlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralanan N.Ş., kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Yapılan çalışma bir araç içerisinde pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirtilen kurusıkı tabanca ve boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.