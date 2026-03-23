Kuruyan gölet yeniden canlandı: Çatlayan topraklar suyla buluştu

Süleymanpaşa'ya bağlı Yağcı Mahallesi'nde bulunan ve özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir su kaynağı olan gölet, geçen yıl aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle tamamen kurumuştu. Su seviyesinin sıfıra indiği gölette balıklar telef olurken, tabanda derin çatlaklar oluşmuştu.

Bu yıl kent genelinde etkili olan yağışlar, kuruyan su kaynaklarını yeniden canlandırdı. Çakıl Göleti de yağışlardan nasibini alarak tekrar suyla dolmaya başladı. Göletteki su seviyesinin gözle görülür şekilde yükseldiği, çevresinin yeniden canlandığı gözlendi.

Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, son yağışların bölgedeki su kaynaklarına olumlu yansıdığını belirterek, geçen yıl yaşanan kuraklığın ciddi etkiler bıraktığını ifade etti. Katırcı, göletin tamamen kurumasının hem doğayı hem de hayvancılığı olumsuz etkilediğini, bu yıl ise yağışlarla birlikte yeniden toparlanma sürecine girildiğini söyledi.

Yağışların devam etmesi halinde göletin tamamen dolmasının beklendiğini belirten mahalleli, su seviyesindeki artışın bölge için umut verici olduğunu dile getirdi.