Kuşadası'nda yaban domuzları şehre indi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları şehre indi.

Gazibeğendi bölgesine gelen yaban domuzu ve yavruları, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı.

Durumu gören bir kişi, evinden getirdiği ekmekleri domuzlara verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, insanların yaban hayvanlarını beslemek ve görüntülemek için yaklaşmalarının doğru olmadığını belirtti.

Sürücü, "İnsanların yaban hayvanlarına bu şekilde yaklaşması tehlikeli ve yanlıştır. Sokaklara kedi ve köpekler için bırakılan mama ile çöplere atılan yemek atıklarının kokusunu alan yaban domuzları şehir merkezine iniyor. Bu durum, doğal seleksiyonu değiştiriyor ve yaban domuzlarının şehre inmesinin nedenlerinden biri oluyor." ifadelerini kullandı.