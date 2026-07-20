Kavşakta çarpışan otomobil uçuruma yuvarlandı. 3 yaralı

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü İ.K. ile yolcular M.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7. kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet'ten Hisarcık istikametine seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki otomobile, çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki otomobil çarptı.

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