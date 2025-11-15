Kütahya'da araç yangını, büyümeden söndürüldü
15.11.2025 15:34
İHA
Emet ilçesinde seyir halindeki aracın benzin hortumundan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 06 EUF 554 plakalı aracın seyir halindeyken Emet Termal Otel önünde kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Emet Belediyesi itfaiye, kaza kırım ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Benzin hortumundan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
YASAL UYARI
EMET Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EMET Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.