Kütahya'da feci olay: Kestane ağacından düşüp öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Gelçik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

YASAL UYARI

GEDIZ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GEDIZ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.