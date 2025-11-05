Kütahya'da feci olay: Kestane ağacından düşüp öldü
05.11.2025 15:12
Anadolu Ajansı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 64 yaşındaki Yüksel Gelçik, kestane ağacından düşerek yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Gediz ilçesi Köpenez köyünde yaşayan Yüksel Gelçik (64), eşiyle köy yakınındaki ormanlık alanda kestane toplamaya gitti.
Gelçik'in çıktığı kestane ağacından dengesini kaybederek düştüğünü gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Gelçik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası Gelçik'in cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
