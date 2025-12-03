Kütahya'da şap karantinası yeniden başladı
03.12.2025 12:00
İHA
Kütahya’da 24 Eylül - 12 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanan şap karantinası, bir büyükbaş hayvanda şap hastalığına rastlanması üzerine yeniden yürürlüğe girdi.
Kurtdere köyündeki hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçe genelinde yeniden karantina tedbirlerinin uygulanmasına karara verildi ve bölge hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı.
Kaymakam başkanlığında toplanan komisyon, ilçe merkezindeki tüm mahalleler ile 25 köyü koruma ve gözetim bölgesi ilan etti.
Yetkililer, hastalığın seyrine bakılarak hiç hasta hayvan kalmadığında ve diğer işletmelere sıçramadığı takdirde karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağını ifade etti.
