Kütahya'da şap karantinası yeniden başladı

Kurtdere köyündeki hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçe genelinde yeniden karantina tedbirlerinin uygulanmasına karara verildi ve bölge hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı.

Kaymakam başkanlığında toplanan komisyon, ilçe merkezindeki tüm mahalleler ile 25 köyü koruma ve gözetim bölgesi ilan etti.

Yetkililer, hastalığın seyrine bakılarak hiç hasta hayvan kalmadığında ve diğer işletmelere sıçramadığı takdirde karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağını ifade etti.