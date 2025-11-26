Kütahya'da iki katlı ahşap ev küle döndü
26.11.2025 09:23
İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Solganlar köyünde iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla büyüdü.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıköy ve Tavşanlı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak büyük çapta maddi hasara uğradı.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
YASAL UYARI
TAVŞANLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TAVŞANLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.