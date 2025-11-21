Kütahya’da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Edinilen Kütahya 'dan Balıkesir istikametine seyir olan R.S. idaresindeki 43 ACH 112 plakalı motosiklet, Kütahya istikametine dönmek için yola çıkan S.C. idaresindeki 43 UC 238 plakalı otomobille çarpıştı.

YASAL UYARI

TAVŞANLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TAVŞANLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.