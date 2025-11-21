Kütahya’da trafik kazasında bir kişi yaralandı
21.11.2025 14:36
Son Güncelleme: 21.11.2025 14:36
İHA
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Durak mahallesi çevreyolu üzeri tren garı karşısında meydana geldi.
Edinilen Kütahya'dan Balıkesir istikametine seyir olan R.S. idaresindeki 43 ACH 112 plakalı motosiklet, Kütahya istikametine dönmek için yola çıkan S.C. idaresindeki 43 UC 238 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü R.S. yaralandı. Yaralılar acil sağlık servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YASAL UYARI
TAVŞANLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TAVŞANLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.