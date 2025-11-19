Kütahya'da yangın çıktı

Olay, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Hicret Sokak'ta meydana geldi. Ekrem U. isimli vatandaşa ait apartman dairesinin birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebini netleştirmek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin, olay yeri inceleme uzmanlarının yapacağı detaylı araştırmaların ardından netleşeceği bildirildi.