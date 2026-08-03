Yayaya çarpıp otomobilini bırakarak kaçtı, yakalandı
03.08.2026 10:57
Yayaya çarpan sürücü yakalandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobiliyle yayaya çarpan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza, dün gece Çırçırçeşme Mahallesi Gurbet Sokak'ta, Kerem Sokak girişindeki köprü üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 43 HN 684 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen A.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından panikleyen sürücü Ö.G., otomobili bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu Ö.G., fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
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