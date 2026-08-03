Yayaya çarpıp otomobilini bırakarak kaçtı, yakalandı

Kazanın ardından panikleyen sürücü Ö.G., otomobili bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu Ö.G., fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YASAL UYARI

TAVŞANLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TAVŞANLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.