57 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin firari şahısları yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında toplam 57 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu şahsın "Karşılıksız Çek Verme" suçundan dolayı kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yakalanan hükümlünün yapılan incelemesinde, 65'i "Karşılıksız Çek Verme" ve 1'i de "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan olmak üzere toplam 66 farklı suç kaydının yer aldığı ortaya çıktı.

Emniyetteki yasal prosedürlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.