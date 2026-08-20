AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına saldırı
20.08.2026 11:45
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına saldırı gerçekleştirildi. Parti binasının camları kırılırken kapılar, masa ve sandalyeler de zarar gördü.
Kütahya Emet’te gece yarısı AK Parti İlçe Başkanlığı’na giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapıyı kırıp içeri girdikten sonra eşyalara zarar verdi.
Binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, masa ve sandalyeler devrildi, bazı mobilyalar kullanılamaz hale geldi.
Emet İlçe Başkanlığı’nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevredeki tüm MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
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