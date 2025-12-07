Alevlerin arasında kalan felçli hasta hayatını kaybetti
07.12.2025 16:40
Kütahya'da 8 katlı binanın birinci katındaki evde yangın çıktı. Dairedeki felçli hasta hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.
75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
FELÇİ HASTA ÖLDÜ
Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan Çabuk'un cenazesi, morga götürüldü.
