Eski eşini bıçaklayan adam kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
25.08.2026 12:12
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da eski eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ç.Y. isimli adam ile eski eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Ç.Y. isimli şahıs, S.Y.'yi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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