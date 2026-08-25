Eski eşini bıçaklayan adam kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ç.Y. isimli adam ile eski eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

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