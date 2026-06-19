İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da bir bina inşaatında iskele çöktü. 2 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Diğer yaralı 2 işçinin ise tedavileri sürüyor.

Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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