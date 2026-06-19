İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
19.06.2026 21:35
Bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu iskele çöktü.
Kütahya'da bir bina inşaatında iskele çöktü. 2 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.
Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı 2 işçinin ise tedavileri sürüyor.
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