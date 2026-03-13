Kardelen kopartmanın cezası artık 699 bin TL

Gediz ilçesine bağlı Murat Dağı Milli Parkı, baharın gelişiyle beraber karların arasından çıkan kardelenleriyle de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Uşak ve Kütahya'ya bağlı Murat Dağı, özellikle yüksek rakımlı ve nemli bölgelerde yetişen kardelenlerin önemli doğal yaşam alanları olarak da biliniyor.

KARDELEN KOPARTMANIN 2026'DAKİ CEZASI

2026'dan itibaren kardelen koparanlara ise kesilecek ceza 699 bin 245 bin TL oldu. Ceza miktarı her geçen yıl artış gösterirken, 2022'den bu zamana ceza tutarı 7 kat arttı.

Yetkililer doğanın korunması adına ziyaretçileri kardelenleri koparmamak üzere uyarırken, milli parkta ise denetimler devam ediyor.