Kardelen kopartmanın cezası artık 699 bin TL
13.03.2026 13:00
2022'den bu zamana ceza tutarı 7 kat arttı.
Kardelen kopartmanın cezası, her geçen yıl artış gösteriyor. Kütahya'da 2026 itibarıyla kardelen çiçeği kopartmanın cezası 699 bin 245 TL oldu.
Gediz ilçesine bağlı Murat Dağı Milli Parkı, baharın gelişiyle beraber karların arasından çıkan kardelenleriyle de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Uşak ve Kütahya'ya bağlı Murat Dağı, özellikle yüksek rakımlı ve nemli bölgelerde yetişen kardelenlerin önemli doğal yaşam alanları olarak da biliniyor.
KARDELEN KOPARTMANIN 2026'DAKİ CEZASI
2026'dan itibaren kardelen koparanlara ise kesilecek ceza 699 bin 245 bin TL oldu. Ceza miktarı her geçen yıl artış gösterirken, 2022'den bu zamana ceza tutarı 7 kat arttı.
Yetkililer doğanın korunması adına ziyaretçileri kardelenleri koparmamak üzere uyarırken, milli parkta ise denetimler devam ediyor.
