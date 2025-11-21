Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
21.11.2025 12:11
İHA, DHA
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin birinci katındaki havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kütahya'da hastanede yangın paniği yaşandı.
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktığı ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Birinci kattaki havalandırma boşluğunda çıktığı tespit edilen yangın yoğun dumana neden olurken, hastanenin ilk iki katındaki hastalar ve personel tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü. Yoğun dumanın dağılmasının ardından tahliye edilen hastalar yeniden hastaneye alındı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
