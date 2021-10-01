Kütahya'da ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Kütahya Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 12:09
Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kozcağız köyünde Halil Çetin'e ait samanlıkta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki ahıra sıçradı.
Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan alevlerin arasından kurtarılırken, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Domaniç Orman İşletme arasözleri, Tunçbilek Garp Linyitleri İtfaiyesi ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 500 saman balyası zarar gördü, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
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