Kütahya'da bir bina da yangın çıktı

Kütahya'da 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Doğalgaz ve elektirik ekipleri bölgede oluşabilecek tehlikeleri engellemek için önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kütahya 'nın Gaybıefendi Mahallesi'nde bulunan 5 Katlı binanın teras katında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla alevler kısa sürede konrtol altına alındı.

YASAL UYARI

KÜTAHYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KÜTAHYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.