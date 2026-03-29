Kütahya'da Fatih Sanayi Sitesi'nde yangın

Kütahya'da Fatih Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

31. Sokak’ta faaliyet gösteren ve yağ filtreleri satışı yapılan iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.