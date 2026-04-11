Kütahya'da feci ölüm: Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kaldı
11.04.2026 09:49
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kütahya'da kayıp olarak aranan 67 yaşındaki Ali Y., aracının altında ölü bulundu. Yaşlı adamın, tamir sırasında krikonun kayması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.
Kütahya'nın Emet ilçesi Yaylayolu köyünde Ali Y.'den (67) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan aramalar neticesinde yaşlı adamın cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda aracının altında bulundu.
Ali Y.'nin cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Yaşlı adamın cenazesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk incelemelere göre Ali Y.'nin tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.
Yaşlı adamın cenazesinin Manisa’nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
