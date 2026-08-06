Kütahya'da hastaneden firar eden mahkum yakalandı

Kütahya'da cezaevinden tedavi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü, otobüs terminalinde yakalandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak", "hırsızlık", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah taşımak" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından da 17 kaydı bulunan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hükümlü olan G.A. (28), rahatsızlandığını söylemesi üzerine infaz koruma memurlarınca Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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