Kütahya'da hastaneden firar eden mahkum yakalandı
06.08.2026 14:09
Son Güncelleme: 06.08.2026 16:03
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kütahya'da cezaevinden tedavi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü, otobüs terminalinde yakalandı.
Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hükümlü olan G.A. (28), rahatsızlandığını söylemesi üzerine infaz koruma memurlarınca Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Hastaneden firar eden G.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak", "hırsızlık", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah taşımak" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından da 17 kaydı bulunan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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