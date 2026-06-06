Kütahya'da iş kazası. Helezon sistemine kapılıp can verdi
06.06.2026 10:27
İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Foto: Arşiv
Kütahya'nın Simav ilçesinde çalıştığı fabrikada helezon sistemine kapılan işçi S.K. hayatını kaybetti.
Kütahya'da acı bir olay yaşandı.
Gece saat 22.00 sıralarında fabrikada çalıştığı sırada helezon sistemine kapılan 44 yaşındaki S.K., olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Simav Cumhuriyet Savcılığı'nın çalışmalarının ardından S.K.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YASAL UYARI
KÜTAHYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KÜTAHYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.