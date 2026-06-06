Kütahya'da iş kazası. Helezon sistemine kapılıp can verdi

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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