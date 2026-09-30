Kütahya'da kadın esnafı öldüren şüpheli adliyede: "Kızıma büyü yaptı"

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Salih Topsakal’ın gözaltına alınan eşi ve kızı ile öldürülen Nalan Temelkıran’ın eski eşi T.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Topsakal’ın, cinayeti itiraf ederek, “Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım” dediği belirtildi.

Pirler Mahallesi Germiyan Sokak’ta hediyelik eşya dükkanı işleten 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran, dün iş yerine gelen Salih Topsakal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi’ndeki evinden kaçmak üzereyken yakalandı.

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