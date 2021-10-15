Kütahya'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

Haberler - Kütahya Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 18:42
Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı, Okçu Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kısa (67), Acep Yaylası'ndaki 40 küçükbaş hayvanını kaybetmesi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekibi ile komando timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren ve drone kullanılan çalışmaların sonunda, sürünün yaylaya yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salvar mevkisinde olduğu tespit edildi.
Ekipler, sürüyü sahibine teslim etti.
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