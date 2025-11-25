Kütahya'da KYK yurtlarında kapsamlı inceleme yapıldı

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı’nın yurtlarda öğrencilerin yaşam alanlarını yerinde değerlendirdiğini belirten Küçük, yurtların hijyen, güvenlik ve konfor açısından tüm birimlerinde detaylı incelemeler yapıldığını söyledi.

Yapılan kontrollerin; asansörlerden yemekhanelere, ortak kullanım alanlarından teknik bölümlere kadar tüm yurt birimlerini kapsadığını aktaran Küçük, barınma alanlarının temizliği, güvenliği ve işleyişinin dikkatle gözden geçirildiğini ifade etti.

Bülent Küçük, öğrenci memnuniyetini artıracak iyileştirmelerin ele alındığını vurgulayarak, "Amacımız, gençlerimizin kendini evinde hissettiği, huzurla barınabildiği; sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen yüksek standartlarda bir yurt ortamı sunmaktır. Bu doğrultuda hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir." dedi.