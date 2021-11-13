Kütahya'da polisten kaçan otomobildeki 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Haberler - Kütahya Haberleri Anadolu Ajansı 13.11.2021 - 16:54
Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobilin sürücüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki Y.K, E.K, S.G, ve E.T gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında ve otomobilde 4 gram sentetik uyuşturucu, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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