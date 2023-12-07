Kütahya'da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

E.Ö. idaresindeki minibüs, sürücüsünün Bahtılı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.
Minibüsün, yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 14 öğrenci, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Servis minibüsünün, Hisarbey köyünden Beyce köyündeki okula taşımalı eğitim öğrencilerini götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kütahya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kütahya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Kütahya