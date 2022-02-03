Kütahya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı, Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Yuşa Tarık Koçer yönetimindeki 45 AFZ 358 plakalı otomobil, Gediz-Simav çevre yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Muzaffer Demir'in kullandığı 26 PN 519 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralanan sürücüler Koçer ve Demir ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

