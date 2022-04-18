Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Y.A. ve F.S'yi takibe aldı.



Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 48 bin 200 lirayı ele geçirdi.



Gözaltına alınan Y.A. ve F.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

