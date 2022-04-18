Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Haberler - Kütahya Haberleri Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 17:27
Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Y.A. ve F.S'yi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 48 bin 200 lirayı ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.A. ve F.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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