Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Haberler - Kütahya Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 09:58
Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeni Mahalle Zümrüt Sokak'ta oğluyla yaşayan Havva Şahin'in (77), evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Başında yara olduğu belirlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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