Kütahya'da yoğun ilgi gördü: Umre ibadeti eğitimi düzenlendi

Ayrıca ihramın nasıl giyileceği pratik olarak gösterilerek katılımcıların hazırlık süreçlerine katkı sunuldu. Seminerin, umrecilerin yolculuk öncesi manevi ve uygulamalı bilgi seviyesini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Yoğun ilgiyle takip edilen seminerde, umre ibadetinin aşamaları ayrıntılı şekilde anlatıldı. Kâbe maketi kullanılarak yapılan uygulamalı eğitimle umrecilerin ibadet sürecini daha iyi kavraması sağlandı.

