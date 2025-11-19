Kütahya'da yoğun ilgi gördü: Umre ibadeti eğitimi düzenlendi
19.11.2025 10:30
İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 Umre Organizasyonu kapsamında, umreye gidecek vatandaşlara yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.
Yoğun ilgiyle takip edilen seminerde, umre ibadetinin aşamaları ayrıntılı şekilde anlatıldı. Kâbe maketi kullanılarak yapılan uygulamalı eğitimle umrecilerin ibadet sürecini daha iyi kavraması sağlandı.
Ayrıca ihramın nasıl giyileceği pratik olarak gösterilerek katılımcıların hazırlık süreçlerine katkı sunuldu. Seminerin, umrecilerin yolculuk öncesi manevi ve uygulamalı bilgi seviyesini artırmayı amaçladığı belirtildi.
