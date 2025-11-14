Kütahya'da yoğun sis: Trafik ekipleri sürücüleri uyardı
14.11.2025 11:43
İHA
Kütahya merkez ve ilçelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kent genelinde gece başlayan ve günün ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran sis, özellikle yüksek kesimlerde ve il merkezindeki yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ile şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler, yer yer 50 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Kütahya merkez ile ilçe bağlantı yollarında oluşan yoğun sisin, trafik akışını olumsuz etkilediği bildirildi. Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını açmaları ve dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.
YASAL UYARI
KÜTAHYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KÜTAHYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.