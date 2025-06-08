Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı (Kütahya Haberleri)
Kütahya'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Tren Garı Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Efe Sakarya (19), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada yaralanan Sakarya ile 3 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kütahya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Kütahya