Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan genç, hastanede öldü

Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan B. (18), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan ağabeyi Halil İbrahim B'nin (25) ise tedavisi tamamlandı.



Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde, 11 Kasım'da B.Y. yönetimindeki minibüs ile Halil İbrahim B'nin kullandığı 16 AGS 103 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, otomobildeki sürücü ile kardeşi yaralanmıştı.

