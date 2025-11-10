Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Elif K. yaralandı. Yaralı çift, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Balıkesir’den Kütahya istikametine seyir halinde olan R.D.'nin kullandığı otomobil ile Rabia Hatun Sokak’tan çevre yoluna çıkan Emircan K.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

YASAL UYARI

KÜTAHYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KÜTAHYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.