Park halinde TIR'a çarptı
01.12.2025 14:10
DHA
Kütahya'da bir otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi önünde trafik kazası meydana geldi.
T.P.'nin (36) kullandığı otomobil, park halindeki TIR’a arkadan çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, T.P. ile araçta bulunan G.K.Y. (8) ve F.A.Y. (5) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
KÜTAHYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KÜTAHYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.