Park halinde TIR'a çarptı

Kazada, T.P. ile araçta bulunan G.K.Y. (8) ve F.A.Y. (5) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YASAL UYARI

KÜTAHYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KÜTAHYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.