19.04.2026 16:23
Kütahya'da patates yüklü TIR devrildi
Kütahya'da kontrolden çıkan TIR devrilirken, dorsede yüklü patatesler yola saçıldı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Çöğürler kavşağı yakınında meydana geldi. Osman Melih S., kullandığı patates yüklü TIR’ın hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç devrilirken, dorsede yüklü patatesler de yola saçıldı. Osman Melih S., kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
