Seyir halindeyken alev aldı
10.04.2026 15:40
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Tavşanlı'da Hasan Hüseyin Sönmez'in kullandığı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü Sönmez, panikleyerek kendini araçtan dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Olay nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.
