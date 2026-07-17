Tarihi Kütahya Kalesi'nde yangın paniği
17.07.2026 13:26
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tarihi Kütahya Kalesi'nin Paşam Sultan Mahallesi'ndeki eteklerinde yer alan ağaçlık ve otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin büyümesini önlemek amacıyla havadan da müdahale gerçekleştirilirken, bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Bölgedeki vatandaşlar da ekiplere destek verdi.
Yangında, kale çevresinde bulunan otluk alanın yanı sıra bazı ağaçlar da zarar gördü.
Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
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