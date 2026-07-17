Tarihi Kütahya Kalesi'nde yangın paniği

Yangında, kale çevresinde bulunan otluk alanın yanı sıra bazı ağaçlar da zarar gördü.

Alevlerin büyümesini önlemek amacıyla havadan da müdahale gerçekleştirilirken, bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Bölgedeki vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

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