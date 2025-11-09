Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Bir yaralı
09.11.2025 09:22
Kütahya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Beyza Sokak üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İhsan E. idaresindeki 43 AFG 244 plakalı hafif ticari araç ile Ali C. yönetimindeki 43 AFB 566 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ali C. yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
