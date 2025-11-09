Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Bir yaralı

Kütahya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İhsan E. idaresindeki 43 AFG 244 plakalı hafif ticari araç ile Ali C. yönetimindeki 43 AFB 566 plakalı motosikletle çarpıştı.

