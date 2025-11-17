TIR alev topuna döndü

TIR Emet’ten Tavşanlı istikametine seyir halinde iken Köprücek Köyü yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın sonucu TIR kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

