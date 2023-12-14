Kütahya’da evinde uyuşturucu bulunan uyuşturucu taciri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu A.Ş. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu sattığı şahıslara kullanıcılıktan adli işlem yapıldı.
Yakalamalarda ise, 7,05 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 22.20 gram esrar, 91,7 gram bonzai ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Evinde 1.42 gram uyuşturucu madde ile yakalanan ve gözaltına alınan A.Ş. isimli şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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